Jorge Jesus: "Il mio Benfica come il Barça? Magari quello di anni fa, ora non ha niente"

vedi letture

"Con Pizzi e Taraabt, il Benfica sembra il Barça. Fanno un grande possesso". Parole di Mehdi Carcela, l'ex giocatore del Granada che ha affrontato la squadra di Jorge Jesus ieri in Europa League con il suo Standard Liegi. I portoghesi hanno vinto 3-0 e oggi il tecnico è tornato su queste parole in conferenza stampa: "Non direi che assomigliamo al Barcellona. Mi piaceva quello di qualche anno fa, ma quello di adesso non ha niente".