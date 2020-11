Jota minaccia Firmino, scossone nell'attacco del Liverpool? I numeri sono impietosi

Se è vero che una panchina lunga e di qualità fa tutta la differenza del mondo, Jurgen Klopp sarà sicuramente un allenatore felice. Il tecnico dei Reds ha scoperto, in queste settimane di grande emergenza e di impegni ravvicinati, di poter far affidamento su tanti giocatori che hanno dimostrato di essere all'altezza della maglia del Liverpool e delle richieste del tecnico tedesco. Su tutti, ha sicuramente stupito l'impatto del nuovo acquisto, Diogo Jota: arrivato quasi in sordina, seppur con una spesa molto elevata (circa 45 milioni di euro), il portoghese si è già preso la scena e insidia addirittura il posto da titolare di Roberto Firmino, giocatore da sempre essenziale per la manovra degli inglesi.

Confronto impietoso - L'ex Wolverhampton è riuscito in quest'impresa in sole dieci partite e in particolare dopo l'ultima straordinaria prestazione: schierato per la prima volta come punta centrale, ha rifilato una tripletta all'Atalanta. Sono sette le reti stagionali in 500' totali per il classe 1996, contro il solo gol segnato dal brasiliano in 742'. Klopp ha subito agito da pompiere, sottolineando l'importanza dell'ex Hoffenheim nei successi ottenuti negli ultimi anni, ma è chiaro che il livello delle sue prestazioni dovrà salire rapidamente se non vorrà ritrovarsi in panchina. Jota, dal canto suo, pensa solo a farsi trovare pronto, in qualsiasi posizione del tridente offensivo: il trio delle meraviglie non è mai stato così "minacciato".