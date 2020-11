L'Argentina impressiona in Perù: "Se avesse giocato sempre così, Messi avrebbe vinto titoli"

"Se l'Argentina avesse giocato sempre così... Messi avrebbe vinto più di un titolo con la Nazionale". È questo il commento di Marca dopo la vittoria ottenuta dall'Albiceleste contro il Perù: la squadra di Scaloni ha stupito, convincendo tutti grazie a una grande prestazione collettiva. Perfetti in difesa, compatti in mezzo al campo ed efficaci negli ultimi metri: gli argentini hanno cercato continuamente la profondità e la velocità, con transizioni molto rapide che hanno messo in luce le carenze dell'avversario. Ottima la partita del 10 del Barcellona, che ha ispirato e sfiorato la rete in due occasioni.