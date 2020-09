L'Arsenal prepara la shock move per Felipe Anderson? Gunners tentati dal colpo

L'Arsenal prepara una shock move, come racconta il Mirror, per prendere Felipe Anderson dal West Ham. Il ventisettenne brasiliano sarebbe stato proposto in prestito per 5 milioni di sterline ai Gunners che ora starebbero riflettendo seriamente, andando così ad aumentare la colonia verdeoro a disposizione di Arteta.