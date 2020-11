L'eccesso di fiducia di Koeman: momento nero, assenze shock e fa riposare i big. Senza difesa

Una lista convocati certamente inattesa, quella del Barcellona. Che sta attraversando una crisi di risultati in campionato mai vista ma che ha anche fior d'assenze. A queste si aggiungono le mancate convocazioni di Lionel Messi e di Frenkie de Jong. "La situazione in Champions è abbastanza buona, così ho preferito dargli un turno di riposo", ha detto Ronald Koeman in conferenza stampa.

Kiev sottogamba? Il rischio è che il tecnico olandese abbia deciso di prender sottogamba la trasferta contro la Dinamo. 9 punti in tre gare giocate, +8 su ucraini e Ferencvaros, lasciano di fatto il Barcellona a un passo dalla qualificazione. Ma non dal primo posto. E poi visto il trend degli ultimi risultati, un ko Champions potrebbe rischiare di pesare e non poco sull'umore dell'ambiente.

Perché fuori De Jong? Paradosso. Davanti è out di fatto per mesi Ansu Fati ma l'assenza di Messi può esser appianata con le presenze di Griezmann, Dembelé, Coutinho, Pedri, Trincao, del giovane Matheus, di Kondrad. Ma perché tener fuori e far riposare l'unico altro centrale d'emergenza come De Jong? O Koeman ha una carta d'emergenza pronta, o l'azzardo è grande. Anche perché di fatto nei convocati di ruolo ci sono solo Clement Lenglet e il giovane Oscar Mingueza, classe '99 che però non gioca neanche nel Barça B.