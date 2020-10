L'eredità di Van Dijk. E se fosse Fabinho la soluzione al problema difensivo del Liverpool?

L'infortunio occorso a Virgil van Dijk nell'ultimo weekend di Premier League ha acceso numerose discussioni su quale fossero le prospettive stagionali del Liverpool ora che il proprio perno difensivo sarà costretto a rimanere fuori dai campi per tutta la stagione.

Una prima, sorprendente, risposta sembra però essere già arrivata ieri sera nel primo match di Champions League dei Reds in casa dell'Ajax. Una riposta che si cela dietro al nome di Fabinho.

Il centrocampista brasiliano ex Monaco ha infatti impressionato nel ruolo di centrale difensivo in coppia con Gomez, tanto da indurre i colleghi di SkySports UK a chiedersi se questa possa davvero essere la soluzione definitiva per la retroguardia di Jurgen Klopp orfana del numero 4 olandese.

Fabinho, si legge sul sito dell'emittente d'oltremanica, "nonostante fosse in un ruolo non suo e in un reparto orfano anche di Matip e Alisson ha manetenuto grande compostezza e fiducia nei propri mezzi tanto da fornire a Klopp una prestazione degna di nota".