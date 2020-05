L'ex allenatore di Haaland: "Vale il Real. Se le big non lo prendono ora, se ne pentiranno"

Alf Ingve Berntsen, ex allenatore di Erling Haaland al Bryne FK in Norvegia, ha parlato della crescita esponenziale del giovane attaccante del Borussia Dortmund, e dei conseguenti rumors di mercato, ai microfoni del portale Bernabéu Digital: "L'ho avuto da quando aveva 8 anni fino ai 15, è sempre stato un goleador. Lo scatto è arrivato a 11-12, è proprio in quel momento che abbiamo capito che sarebbe potuto diventare un calciatore di livello internazionale. Mi sorprende, però, che Erling ci sia riuscito in così poco tempo. Haaland è già pronto per il Real Madrid, ma può migliorare ancora molto visto che ha solo 19 anni. Se le grandi squadre non lo acquistano ora, in futuro potrebbero pentirsene...".