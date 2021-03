Sogno Haaland per il Real, il suo ex tecnico: "Oggi il B. Dortmund è la squadra perfetta per lui"

vedi letture

Alf Ingve Berntsen, storico ex allenatore di Erling Haaland al Byrne FK, ha commentato così a Bernabéu Digital la possibilità che il giovane attaccante del Borussia Dortmund possa scegliere di trasferirsi al Real Madrid in estate: "Erling continua a impressionarmi, non mi aspettavo di vederlo a questi livelli a soli 20 anni. Il Borussia Dortmund è stata una scelta perfetta per lui, sta giocando con continuità in un club importante e pieno di qualità che gli permette di crescere di partita in partita. Il futuro? Suo padre ha giocato nel Manchester City ed Erling ha sempre seguito da vicino la Premier, ma sono convinto che non si farà influenzare da niente e da nessuno quando arriverà il momento di scegliere la sua prossima destinazione. Oggi, secondo me, è Dortmund la piazza perfetta per lui. Poi è vero anche che Haaland potrebbe già trionfare in qualsiasi altra big, compreso il Real Madrid. Non smetterà di segnare, a prescindere dalla maglia che indosserà", le sue dichiarazioni sull'obiettivo tra le tante della Juventus.