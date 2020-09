L'Haaland show e il rumoroso Muretto Giallo: highlights di Dortmund-Mönchengladbach 3-0

Nelle partite giocate ieri in Bundesliga, si segnala anche la sfida tra i due Borussia: Dortmund contro Monchengladbach. Una contesa terminata con un netto 3-0 in favore dei primi, aiutati anche dalla presenza dei loro tifosi, seppur in percentuale e frastagliati sugli spalti. Dal Muro Giallo iconico del Signal Iduna, al Muretto di ieri, che comunque non ha lesinato a far sentire il suo sostegno, come potrete sentire anche dal video qui di seguito, contenente gli highlights della partita che ha visto Haaland grande protagonista con una doppietta.