L'Hoffenheim viaggia ai ritmi delle big: vinte le prime 15 gare UEFA come Milan e Barça

L'Hoffenheim viaggia a ritmi da big europea. Vittoriosa per 2-0 questa sera contro la Stella Rossa, la squadra tedesca ha segnato infatti in tutte e 15 le sue (prime) partite disputate nelle competizioni UEFA. Un traguardo che, almeno finora, solamente cinque club erano riusciti a tagliare: Barcellona, Milan, Getafe, West Ham e Aris Salonicco.

15 - @tsghoffenheimEN scored in each of their (first) 15 matches in UEFA comps, that has only been achieved by 5 teams before: Barca, Milan, Getafe, West Ham & Aris Saloniki. Seldom. #TSGCZV pic.twitter.com/MgXtqDVK4d

— OptaFranz (@OptaFranz) October 22, 2020