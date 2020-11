L. Mosca, Nikolic: "Volevo la vittoria. Fortunati? Non abbiamo perso in due confronti"

Marko Nikolic, allenatore della Lokomotiv Mosca, ha parlato nel post partita della sfida pareggiata contro l'Atletico Madrid: "Come ho detto prima della partita, non posso accontentarmi di un punto, ne volevo tre. Ma, guardando quello che stava succedendo sul campo, non posso essere arrabbiato per un pareggio. Voglio congratularmi con la mia squadra. C'era molta disciplina, molta corsa. Abbiamo tre punti e altri due turni in Champions League. Vediamo dove ci troveremo alla fine. Abbiamo giocato contro l'Atlético, che ha battuto il Barcellona tre giorni fa. Questa è una squadra di buona qualità. In precedenza, l'Atletico aveva battuto la Lokomotiv quattro volte. È molto difficile contro di loro. Giocano con energia e disciplina, la squadra ha tanti calciatori di qualità. Sono soddisfatto di come la Lokomotiv ha affrontato tutto questo. Quando la nostra squadra gioca con disciplina e non subisce gol, il risultato è sempre buono. Ora dobbiamo giocare a questo tipo di calcio. L'Atlético è partito forte, i primi 10-14 minuti non sono stati facili, ma sapevamo che sarebbe stato così. Poi è diventato più facile, abbiamo giocato con sempre maggiore sicurezza. Succede nel calcio. Sono contento che abbiamo sopportato questi 10-14 minuti e che abbiamo rallentato il loro ritmo. Sui social network scrivono che la Lokomotiv è stata fortunata? Abbiamo fatto due punti contro l'Atleti, senza perdere nemmeno una volta"