L'Oliver Hutton del Villarreal: Kubo-show all'esordio in Europa League con un gol e due assist

vedi letture

Gol e due assist all'esordio da titolare col Villarreal e anche al debutto assoluto in Europa League per Takefusa Kubo, che sta decidendo la sfida in corso in questi minuti contro il Sivasspor. Prestazione sontuosa del giovane talento di proprietà del Real Madrid, che finora col Sottomarino Giallo era sempre sceso in campo da subentrato in sei partite su sei.

Al triplice fischio finale di Villarreal-Sivasspor, intanto, manca ancora mezz'ora.