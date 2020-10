La Germania cerca un centravanti, Flick scherza: "Klose sarebbe l'ideale, ma ho bisogno di lui"

I suoi trascorsi in Federazione e il presente da allenatore vincente gli consentono di dare giudizi su ogni tipo di argomento. Hansi Flick, tecnico del Bayern, ha parlato in conferenza stampa delle difficoltà della Nazionale tedesca: "Joachim Loew sta facendo un ottimo lavoro. Noi club della Bundesliga dobbiamo assicurarci di far crescere i futuri rappresentanti della nostra selezione. Dobbiamo cercare soprattutto di sviluppare terzini e attaccanti, che oggi sono pochi. Non vedo nessun grande centravanti nel panorama calcistico tedesco: Gnabry e Werner non sono quel tipo di giocatore. Uno ce l'abbiamo qui, al Bayern: se Klose si allenasse per sei settimane, potrebbe giocare di nuovo, ma ho bisogno di lui".