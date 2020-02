vedi letture

La vita da mediano piace a Dani Alves: nuova posizione in campo e 4 gol nel 2020

"Dani Alves è stato eccezionale con la sua mentalità, la sua energia, la sua capacità di giocare rapidamente per fare assist. È un giocatore che può aiutarci in questa posizione perché ha la mentalità e il coraggio di fare giocate difficili". Così parlò Thomas Tuchel, quando fu costretto a schierare il brasiliano a centrocampo, ma il tecnico del PSG non avrebbe immaginato che la carriera di uno dei calciatori più vincenti di tutti i tempi avrebbe preso quella piega. L'ex Barcellona e Juventus, infatti, è ormai stabilmente schierato in mezzo al campo dal San Paolo e in questo 2020 è il capocannoniere della sua squadra con 4 reti in 7 partite nel campionato Paulista. Nell'ultima giornata ha realizzato una doppietta (come Pato) nel 4-0 rifilato all'Oeste.

Leader e ispirazione - Numero 10 sulle spalle, fascia di capitano, Dani Alves ha numeri eccezionali: è primo in campionato per passaggi riusciti e per contrasti vinti. Il tecnico Fernando Diniz ha dichiarato: "Penso che abbia trovato la posizione giusta; posso utilizzarlo in diversi ruoli, ma in questo momento sta facendo molto bene da centrocampista. Ha capito cosa voglio da lui, è lui a toccare più palloni ed è molto creativo. È il nostro leader, non potete immaginare quanto ci stia aiutando: è sempre il primo ad arrivare e l'ultimo ad andarsene. Presta attenzione alla dieta, al suo corpo, questo fa capire perché abbia vinto così tanto in carriera. Ispira tutti".