La notte magica di Ilsanker: primo gol in Bundesliga, era entrato 20 secondi prima

Stefan Ilsanker è un centrocampista austriaco che è arrivato in Germania nel 2015. Cresciuto calcisticamente nel Salisburgo, è stato prelevato dal Lipsia prima di essere girato, nello scorso mercato invernale, all'Eintracht Francoforte. Mediano vecchio stile, con spiccate caratteristiche difensive, il giocatore classe 1989 non ha segnato molti gol in carriera e fino a questa sera non aveva mai realizzato nemmeno una rete in Bundesliga in 86 partite.

L'incantesimo si è rotto all'81' della sfida di Brema, tra l'altro in maniera davvero curiosa: Ilsanker, infatti, era entrato appena venti secondi prima al posto di Rode. Sulla scia dell'entusiasmo, poi, hai firmato anche il gol del definitivo 3-0, all'89'.