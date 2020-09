La rivoluzione del Barcellona non riguarderà Coutinho: Koeman ha deciso di confermarlo

Philippe Coutinho resterà al Barcellona. La conferma nelle ultime ore, ai microfoni di 'Cadena Ser', è arrivato direttamente dal suo procuratore Kia Joorabchian. L'attaccante brasiliano dopo due anni in prestito al Bayern Monaco è rientrato in Catalogna con quattro giorni di anticipo per mettersi subito a disposizione di Ronaldo Koeman. Un atteggiamento che ha apprezzato il manager olandese, che ha deciso di confermarlo per la prossima stagione.