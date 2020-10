La stampa spagnola esalta il Barça: "Ha ricamato a Torino, Juventus dominata"

"La Champions League ha punito duramente il Barcellona negli ultimi anni. Contro rivali importanti, i catalani sono stati spesso umiliati: dalla Roma al Liverpool, fino all'8-2 subito dal Bayern o il 3-0 contro la stessa Juventus, i blaugrana hanno vissuto serate molto complicate. Ieri, però, è tornato a essere grande in Europa. Contro un rivale delle dimensioni della Juventus, gli uomini di Koeman gli hanno controllato il match dall'inizio alla fine". Comincia così l'analisi di Marca sulla sfida di ieri vinta e a tratti dominata dal Barcellona di Koeman. Il quotidiano continua. "Il Barcellona ha dimostrato di essere migliore del rivale sotto tutti gli aspetti . La sua pressione si è rivelata efficace, la squadra ha dato un ritmo molto veloce al suo gioco. Hanno anche usato la risorsa del tiro da fuori e giocato in verticale, hanno trasformato gli ultimi minuti in un torello, anche prima della superiorità numerica. Se qualcosa può essere rimproverato al Barcellona, ​​è che ha fallito troppe occasioni, poi ha solo "ricamato". Anche la complicata gestione dei centrali di difesa è andata molto bene . L'assenza di Piqué per squalifica ha dato ad Araujo l'opportunità di giocare dall'inizio e risposto alla grande. L'infortunio ha costretto De Jong ad abbassarsi ma l'olandese si è destreggiato con disinvoltura. Questa prestazione, ovviamente, dovrà avere continuità, perché bisogna tenere a mente quello che ha fatto questa stessa squadra negli ultimi venti minuti contro il Real Madrid".