La toccante lettera di Van der Sar ai tifosi dello United: "Abbiate cura del nostro Donny"

Donny van de Beek è ufficialmente un giocatore del Manchester United. Una squadra che Edwin van der Sar, CEO dell'Ajax, conosce molto bene. Ai tifosi dei Red Devils, l'ex portiere ha affidato il suo giovane pupillo, con una bellissima lettera: "Cari tifosi del Manchester United, spero che stiate bene. Sembra che le nostre strade si siano incrociate di nuovo. Uno dei nostri giocatori si unisce alla vostra squadra per la prossima stagione. E come tanti giocatori prima di lui, è arrivato all'Ajax quando era un ragazzino. È diventato uno dei nostri migliori giocatori in poco tempo. Soprattutto gli ultimi due anni sono stati fantastici. Dalla finale di Europa League (senza rancore) alla nostra cavalcata in Champions League e alla vittoria del campionato olandese. La squadra di cui faceva parte ha mostrato al mondo chi siamo e cosa rappresenta l'Ajax. Come voi, siamo orgogliosi di essere una delle squadre che aiutano i giovani a crescere e svilupparsi. La vostra nuova stella incarna perfettamente questo orgoglio. Ci dispiace che sia andato via, ma capiamo che è arrivato il momento di andare avanti. Per sognare. E quale posto migliore per farlo se non nel vostro Teatro. Credetemi, lo so. Per favore, prendetevi cura di Donny e aiutatelo a sognare".