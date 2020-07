LaLiga, Isak non basta alla Real Sociedad: 1-1 a Levante, quarto posto ancora lontano

Un pareggio che non serve alla Real Sociedad, che non sfrutta i passi falsi di Getafe e Villarrel e resta in settima posizione in classifica. La formazione basca non va oltre l'1-1 sul campo del Levante nel posticipo del 34° turno de LaLiga: a nulla serve il vantaggio dopo 12' minuti firmato da Isak con uno splendido colpo di tacco, perché quattro minuti dopo arriva il gol del definitivo 1-1 di Morales.