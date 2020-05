LaLiga può ripartire dall'8 giugno. Il possibile calendario per portare a termine la stagione

Il via libera per il calcio spagnolo è arrivato e il quotidiano AS ha ipotizzato il calendario per poter portare a termine LaLiga. Si può ripartire dall'8 giugno, ma l'ipotesi più concreta rimane quella del 12. In questo caso ci saranno quattro turni infrasettimanali (23 e 30 giugno, 7 e 14 luglio): in questo modo il campionato potrebbe chiudersi entro il 24 luglio. Ecco l'ipotesi di calendario:

28ª giornata: 12-14 giugno

29ª giornata: 19-21 giugno

30ª giornata: 23-25 giugno (infrasettimanale)

31ª giornata: 26-28 giugno

32ª giornata: 30 giugno - 2 luglio (infrasettimanale)

33ª giornata: 3-5 luglio

34ª giornata: 7-9 luglio (infrasettimanale)

35ª giornata: 10-12 luglio

36ª giornata: 14-16 luglio (infrasettimanale)

37ª giornata: 17-19 luglio

38ª giornata: 24-26 luglio