Lambert ricorda Balotelli a Liverpool: "In allenamento era una disgrazia"

Rickie Lambert è un ex calciatore, che ha fatto la sua fortuna soprattutto con la maglia del Southampton. In cinque anni con i black cats ha segnato oltre 100 reti, guadagnandosi nel 2014 la chiamata del Liverpool. Dove ha diviso lo spogliatoio con Mario Balotelli. Ed è proprio dell'attuale giocatore del Brescia che parla al Bristol Post. Lambert fu acquistato assieme a Super Mario nella stessa estate, per rimpiazzare Luis Suarez, finito al Barcellona. Una concorrenza che ha infastidito l'inglese, mai considerato titolare. Ed ecco che partono le frecciate: "Brendan Rodgers ha portato Mario Balotelli e l'ha messo davanti a me e la cosa mi ha dato alla testa, ad essere onesto. Non riuscivo a capire. Il modo in cui (Balotelli) si allenava era una disgrazia. Fuori dal campo è contagioso, un ragazzo adorabile. Ma i suoi modi sul campo di allenamento non erano buoni. Ho conosciuto altri giocatori con quell'attitudine ma sono stati generalmente in grado di cambiare, lui no. Non potevo capire come Rodgers lo potesse mettere davanti a me. Mi ha influenzato direttamente, ma ha avuto un impatto negativo sulla squadra". Sia per Balotelli che per Lambert l'esperienza al Liverpool è stata pessima ed entrambi hanno lasciato la squadra al termine della stagione.