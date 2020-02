vedi letture

Laporte più di un portafortuna per Guardiola. Ben 43 vittorie nelle 50 in Premier

Aymeric Laporte, per il Manchester City, è più di un portafortuna. Opta spiega che nelle 50 gare giocate in Premier League con lo spagnolo ex Athletic Club in campo, Guardiola ne ha vinte ben 43. Superato il record di Ederson, Arjen Robben e Didier Drogba che avevano vinto le prime 42 su 50 giocate.