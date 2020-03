Le aperture in Francia - L'Equipe: "Leo Messi, il Che del Barça"

Apertura originale de L'Equipe oggi in edicola, con Leo Messi nei panni di Ernesto "Che" Guevara: "La star del Barcellona sostenuta dai suoi compagni, ha rimproverato la direzione. Se l'argentino approva la decurtazione dello stipendio nel contesto attuale, egli denuncia le maniere dei dirigenti". Il titolo: "Leo Messi, il Che del Barça". Le Parisien richiama in prima pagina, di spalla, la situazione in Ligue 1 e titola: "Il mal di testa di una ripresa a giugno". All'interno del giornale la domanda: "Ma davvero siamo pronti a ricominciare all'inizio di giugno?". E nel sommario: "I club aspettano la luce verde da parte delle autorità, ma non è così semplice anche a livello fisico".