Le aperture in Francia - Niente Pallone d'Oro e l'Equipe titola: "Viva Benzema"

Di seguito le aperture in Francia oggi martedì 21 luglio 2020. France Football ha deciso di non assegnare il Pallone d'Oro 2020 e L'Equipe in merito titola: "Viva Benzema" sottolineando come l'attaccante del Real Madrid avrebbe potuto vincere l'ambito riconoscimento. Restando in ambito Real, Le Parisien ha intervistato Raphael Varane. "Kovac è già in missione" titola Monaco Matin.