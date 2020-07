Le aperture in Inghilterra - Guerra dialettica dopo la sentenza City. Guardiola vuole le scuse

vedi letture

Su tutte le prime pagine di oggi, mercoledì 15 luglio 2020, si parla dello scontro dialettico a distanza tra Mourinho, Klopp e Pep Guardiola, innescata dalla sentenza del TAS che ha riammesso il Manchester City in Champions League. "City graziato dal TAS, una vergogna. Se non è colpevole perché 10 milioni di multa?" dice Mourinho. Klopp aggiunge: "Sono felice che il City possa giocare in Champions League ma non penso che sia stato un bel giorno per il calcio, quello di ieri, ad essere onesti". Guardiola vuole le scuse: "ono incredibilmente felice per la decisione. Mostra che ciò che la gente ha detto sul club non era vero. Difenderemo sul campo ciò che abbiamo fatto in campo. Dovremmo ricevere delle scuse perché se avessimo commesso qualcosa di sbagliato avremmo accettato la decisione della UEFA in quanto avremmo infranto le regole". Spazio anche alla vittoria del Chelsea sul Norwich per 1-0 con gol di Giroud.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Mirror Sport: "Fighting talk"

Star Sport: "You back stabbers"

Daily Mail: "Now say sorry"

Metro sport: "José: 'You clowns'"