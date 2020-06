Le aperture in Inghilterra - Il Liverpool non si ferma: Klopp vuole trofei e record

Di seguito la rassegna stampa inglese di oggi sabato 27 giugno 2020:

The Guardian

"We can be Heroes"

Parafrasando una delle più celebri canzoni di David Bowie, il Guardian, nella sua edizione sportiva, festeggia in copertina il successo del Liverpool in Premier League a 30 anni di distanza dall'ultima volta. E lo fa con un'edizione speciale, in cui viene analizzata nel dettaglio lo straordinario campionato dei Reds, tra tifosi storici e protagonisti assoluti, come Van Dijk.

Daily Telegraph

"Klopp avvisa i rivali: 'Non ci fermeremo'"

Il tecnico dei Reds è insaziabile: Jurgen Klopp vuole continuare a macinare vittorie in Premier League, anche dopo la conquista del titolo. Al punto che il quotidiano inglese, nella sezione sportiva, riporta uno dei desideri dell'ex Dortmund: conquistare il record di punti, attualmente appannaggio del Manchester City che due stagioni fa arrivò a quota 100. Al momento al Liverpool ne mancano 14 ma con sette gare a disposizione.

Daily Mail

"Klopp: vogliamo di più"

Un inserto speciale di nove pagine per festeggiare il trionfo del Liverpool in Premier. Ad offrirlo ai suoi lettori è proprio il Daily Mail che, nella sezione sportiva odierna, titola con le parole del suo condottiero Klopp e con la sua convinzione che il campionato appena conquistato sia solo l'inizio di una lunga serie di trofei per i suoi.