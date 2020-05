Le aperture in Inghilterra - La Premier stenta verso la ripresa: oltre cinquanta giocatori contrari

Di seguito le aperture in Inghilterra di oggi, sabato 9 maggio 2020.

Daily Mail Sport

"Contratto traballante"

Rischia di fermarsi il "project restart" della Premier League: sarebbero sorti problemi sui prolungamenti dei contratti per terminare la stagione. I club si riuniranno per una votazione lunedì. Si vocifera di una possibile settimana a fine giugno durante la quale trattare i giocatori in scadenza di contratto, i cosiddetti "free agent". Una piccola finestra di mercato all'interno del mese di giugno, che verrà discussa lunedì.

"Un buco di 20milioni nei conti del Sunderland"

Il quotidiano rivela di come siano stati controllati i conti del Sunderland e sarebbe stato trovato un buco di 20milioni di sterline, con il quale il proprietario Stewart Donald avrebbe finanziato l'importante campagna acquisti in cui spese oltre 35milioni di sterline quando il club era nella terza serie inglese. Ora il club è in vendita, ma il debito scoperto da poco complica i piani.



Star Sport

"50 giocatori di Premier contro la ripresa"

Sarebbero ben 50 i giocatori della Premier League che si starebbero opponendo ad una ripresa del campionato. Questi giocatori potrebbero opporsi al ritorno in campo e al piano che i club stanno provando a stilare per ripartire. Tra questi spicca Sergio Aguero, attaccante del Manchester City.

"Kane rende omaggio agli eroi della seconda guerra mondiale"

L'8 maggio 1945 è la data della resa incondizionata della Germania nazista e che segna dunque il termine della seconda guerra mondiale. Così Harry Kane ieri ha voluto rendere omaggio agli eroi di quel giorno, nel settantacinquesimo anniversario.

The Times Sport

"Solo il Watford contro la ripartenza della Premier"

Sarebbe rimasto solo il Watford sul fronte di chi si oppone alla ripartenza della Premier League. Il club, quartultimo in classifica, non avrebbe alcuna intenzione di riprendere a giocare e di firmare il "project restart" che i club di Premier stanno stilando.

"Son fa ritorno al servizio degli Spurs"

L'attaccante coreano del Tottenham ha terminato il suo servizio militare di tre settimane in Corea del Sud e può ora fare ritorno al club londinese per riprendere gli allenamenti.