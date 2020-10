Le aperture in Inghilterra - Pugno duro Southgate: ne fa fuori tre. Cavani in attesa

Sulle prime pagine di oggi, giovedì 8 ottobre 2020, si parla del pugno duro di Gareth Southgate, c.t. dell'Inghilterra che ha escluso Tammy Abraham, Ben Chilwell e Jadon Sancho in vista dell'amichevole tra Inghilterra e Galles: i tre out per aver infranto le disposizioni anti-Covid. Così il tecnico alla vigilia: "Hanno bisogno di ricordare che è un onore giocare per l'Inghilterra; tutti abbiamo commesso degli errori, io stesso ho fatto molte serate da giocatore ma stiamo vivendo tempi unici con il Covid. Dobbiamo solo assicurarci di proteggere l'intero gruppo, questa è la chiave. Le tempistiche del periodo di incubazione sono davvero complesse e dobbiamo gestirle nel miglior modo possibile". Spazio anche a Cavani, costretto ad aspettare per il debutto, e alla battaglia del calcio contro il razzismo.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Daily Telegraph: "Southgate: 'My rookies have it all to prove'"

Mirror Sport: "Clowns"

Star Sport: "Don't make this a circus"

Daily Express: "Don't ruin years of hard work"