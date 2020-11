Le aperture in Inghilterra - The kids are alright. La Premier ripensa alle 5 sostituzioni

Sulle prime pagine inglesi di oggi, giovedì 19 novembre 2020, si parla principalmente della Nazionale inglese, vittoriosa contro l'Islanda con il punteggio di 4-0. Citazione di un famoso brano degli Offspring per Mirror ("The kids aren't alright") per parlare del brillante successo con i gol di Rice, Mount e la doppietta di Phil Foden. Intanto brutte notizie per il Liverpool, per l'Arsenal e per l'Egitto: Salah ed Elneny ancora positivi al Coronavirus. E la Premier torna a pensare all'introduzione delle 5 sostituzioni.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Metro Sport: "Phil put's England's troubles on Ice"

The Guardian: "Foden proves too hot to handle for Iceland"

The Times: "Foden comes in from the cold"

Mirror Sport: "The kids are alright""