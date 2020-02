vedi letture

Le aperture in Spagna - Assalto al primo posto: chi arriverà in testa al Clasico?

Queste le aperture della stampa spagnola oggi in edicola, sabato 22 febbraio 2020:

MARCA

"Chi arriverà da leader al Clasico?"

Il primo marzo in campo Real Madrid e Barcellona per il Clasico ma la grande sfida è già iniziata. "Chi arriverà da leader al Clasico?" si chiede Marca in prima pagina. Il Real giocherà con molta più pressione addosso contro il Levante (fischio d'inizio alle 21) in caso di vittoria del Barcellona contro l'einar (in campo alle 16).

MUNDO DEPORTIVO

"Assalto al primo posto"

Il Barcellona affronterà l'Eibar e, vincendo e segnando, spera di mettere pressione al Real Madrid. Braithwaite potrebbe avere a disposizione un po' di spazio e debuttare con la maglia azulgrana nell'ultima sfida prima del Clasico. Alle 21 il Real Madrid affronterà il Levante in trasferta.

AS

"Io voglio sempre Ramos con me"

Si parla del futuro del capitano del Real Madrid nell'apertura principale del quotidiano. "Io voglio sempre Ramos con me" dice Zinedine Zidane. Il contratto del capitano è in scadenza nel 2021 e si parla di un addio, Zizou si è già schierato.

SPORT

"Che entri il pallone"

Dopo tante chiacchiere, si torna a giocare. Oggi contro l'Eibar, prove generali del Barcellona in vista del match di Champions contro il Napoli e in vista poi del Clasico, in un ambiente complicato a causa dei conflitti interni nel club. Debutterà Braithwaite in una giornata in cui il Barcellona può mettere pressione al Real.