Le aperture in Spagna - È il giorno del Clasico: il primo nella storia senza pubblico

Le aperture dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli di oggi, 24 ottobre 2020, si riferiscono tutte ovviamente al Clasico, in programma oggi alle 16:00. Marca e Mun Deportivo con i rispettivi titoli "Pressione nella nuova normalità" e "Il Clasico meno Clasico" sottolineano che le due squadre si affrontano in un momento molto delicato, a livello generale, ma anche per personale, per entrambe le squadre. Sarà anche il primo Clasico senza pubblico nella storia. Il Barcellona riesce a recuperare Jordi Alba e allo stesso tempo il Real con Sergio Ramos. Le due squadre non stanno passando un buon momento come scrive As: "Sopra il vulcano" è il titolo d'apertura del quotidiano dove si legge come questo Clasico sarà mercato dalla crisi a livello istituzionale del Barcellona e dalla crisi sportiva del Real Madrid. "Il Clasico dell'illusione" è il titolo d'apertura di Sport che evidenzia come Koeman vorrebbe portare a causa una vittoria convincente per rafforzare il suo progetto. Per fare ciò si affiderà ovviamente a Leo Messi e alla stellina Ansu Fati. Zidane invece si gioca la panchina, considerato l'inizio di stagione poco brillante. Una sconfitta potrebbe costargli molto caro, anche se il ritorno di Sergio Ramos, p sicuramente una notizia positiva per il tecnico.