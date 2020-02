Le aperture in Spagna - È tempo di Clásico: domani Real Madrid-Barcellona

Di seguito le aperture spagnole di oggi sabato 29 febbraio 2020:

Marca

"Capitolo 41"

Questo il titolo che il quotidiano spagnolo dedica al Clàsico tra Real Madrid e Barcellona. Ma 41 sono le volte che questa gara ha messo di fronte da una parte Sergio Ramos e dall'altra Leo Messi dal 2005. E' il duello individuale più ripetuto nella storia delle gare tra Real e Barcellona.

AS

"Al bordo dell'abisso"

Anche qui il riferimento è al Clàsico tra Real Madrid e Barcellona che arrivano al tanto atteso scontro con gli stessi punti in classifica con entrambe le squadre con 72 vittorie in questa sfida. E' equilibrato anche il bilancio faccia a faccia tra Setien e Zidane.

Mundo Deportivo

"Que viene, que viene"

Titola così il quotidiano spagnolo in riferimento a Leo Messi in vista del Clasico tra Real Madrid e Barcellona. Messi arriverà motivato e in forma per tornare il re del Clasico, scrive il quotidiano.

Sport

"Braithwaite carta segreta"

Questo il titolo dedicato all'ultimo acquisto del Barcellona Braithwaite che potrebbe essere la carta segreta del Clasico. Setien sta pensando di mandarlo in campo anche con una maglia da titolare considerando che il danese si è integrato molto bene con la squadra e si trova in ottimo stato di forma.