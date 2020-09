Le aperture in Spagna - Il Real Madrid a Mbappé: "Ti aspettiamo qui"

"Ti aspettiamo qui" titola Marca oggi in edicola, in riferimento ai rumors che vedono Kylian Mbappé aver annunciato al Paris Saint-Germain di voler essere ceduto al termine della stagione. Il francese è in scadenza nel 2022, il Real Madrid è alla finestra. "Mbappé fa il passo" titola As. Intanto è partita LaLiga e si mette in mostra il Valencia, vincente nel derby contro il Levante per 4-2. Queste le prime pagine spagnole di oggi lunedì 14 settembre 2020: