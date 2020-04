Le aperture in Spagna - Pogba più vicino al Real Madrid. Tre offerte dall'Italia per Rakitic

Di seguito le apertura in Spagna di oggi, 6 aprile 2020.

Marca

"Arriverà il mio momento"

Odriozola, difensore del Bayern Monaco in prestito dal Real Madrid, ha rilasciato un'intervista esclusiva al quotidiano. Queste alcune sue parole: "Il mio problema a Madrid è stata la mancanza di continuità".

Sport

"Intrigo Rakitic"

Il Barcellona ha comunicato al giocatore che lo cederà la prossima estate. Il club blaugrana ha tre buone offerte dall'Italia, però per il croato la priorità si chiama Sevilla.

Mundo Deportivo

"La disgrazia deve unire, non disunire"

Questo è quello che ha detto in un'intervista esclusiva al quotidiano, Vicente del Bosque, ex ct della Nazionale Spagnola: "Come società usciremo divisi. Le competizioni dovrebbero finire in estate".

AS

"Pogba più vicino"

Il francese darà la priorità ad un'offerta del Real Madrid rispetto che ad una della Juventus o al rinnovo con il Manchester United.