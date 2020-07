Le aperture in Spagna - Sorrisi e lacrime tra Barça ed Espanyol. Jovic in vendita

Il Barcellona affossa l'Espanyol e lo condanna alla retrocessione in seconda divisione. "Sorrisi e lacrime" è il titolo di Sport. Per l'Espanyol è la quinta retrocessione della storia. Stesso tema anche sulle pagine del Mundo Deportivo con Luis Suarez che 'detta la sentenza' e condanna i 'cugini'. La prima pagina di As è dedicata al ritorno in formula 1 di Alonso. Su Marca invece si parla del caso Jovic: è stato a contatto con un amico che ha contratto il virus e ora è in quarantena ma per il Real Madrid è in vendita. In Italia è stato accostato al Milan.

Queste tutte le aperture odierne in Spagna:

Sport: "Sorrisi e lacrime"

As: "'Sono tornato, sono pronto'"

Marca: "Jovic in vendita"

Mundo Deportivo: "Suarez detta la sentenza"