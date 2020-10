Le aperture inglesi - Minacce di morte per Pickford dopo l'infortunio provocato a Van Djik

Di seguito le aperture inglesi di oggi, martedì 20 ottobre:

Daily Express

"Indagine della Polizia sulle minacce a Pickford"

Jordan Pickford è stato lo sfortunato protagonista dell'infortunio che ha coinvolto Virgil Van Dijk e che terrà fermo il difensore olandese per oltre 6 mesi a causa della lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Si sono susseguiti nei giorni scorsi messaggi di minacce verso il portiere inglese, sulle quali ora sta investigando la polizia.

Star Sport

"Minacce di morte a Pickford"

Indagini della polizia sulle minacce ricevute dal portiere dell'Everton Jordan Pickford dopo l'infortunio causato involontariamente a Virgil Van Dijk. Diversi messaggi minatori sono stati rivolti all'estremo difensore inglese sui social, ed ora la Polizia britannica sta investigando.

"Raul Jimenez premia Nuno"

Nella monday night è il Wolverhampton di Nuno Espirito Santo ad imporsi sul Leeds di Marcelo Bielsa per 1 a 0 grazie ad una rete a venti minuti dal termine di Raul Jimenez. Dopo un primo tempo di sofferenza i Wolves hanno trovato la via della rete che vale i tre punti.

Daily Mail

"La VAR si è dimenticata le regole"

Grande rivelazione dopo le tante polemiche dei giorni scorsi successive al derby del Merseyside tra Liverpool ed Everton. L'addetto al VAR si sarebbe dimenticato che avrebbero potuto espellere il portiere Pickford nonostante nell'azione del fallo ci fosse un fuorigioco di partenza. Un ulteriore giallo che si aggiunge ai tanti strascichi che quel match ha lasciato.

Metro Sport

"Pickford la passa liscia, così come Aguero"

Non sarà squalificato Jordan Pickord dopo l'intervento che ha provocato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro di Virgil Van Dijk. E stessa cosa per il Kun Aguero dopo aver appoggiato la mano sulla spalla dell'assistente donna che aveva assegnato una rimessa laterale a suo modo di dire sbagliata. L'intervento di Pickford è stato visto sul campo e giudicato non da rosso, quindi nessuna possibilità di squalifica, così come il gesto di Aguero non è stato segnalato come offensivo.