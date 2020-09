Le aperture spagnole - Bale-Tottenham, si tratta. Pjanic: "Il Barcellona è il massimo"

vedi letture

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi settembre 2020:

Marca

"L'agente di Bale: 'Stiamo parlando con il Tottenham, è dove Bale vuole stare"

Apertura del quotidiano dedicata al Real Madrid in prima pagina ed in particolar modo al gallese con Barnett, suo procuratore, che ammette contatti con l'antico club di Gareth. La società con allenatore Jose Mourinho non può però pagare per intero il suo stipendio.

As

"Benzema scatenato"

Altra apertura dedicata al Real Madrid, ma questa volta al campo ed al calcio giocato. I Blancos battono 6-0 il Getafe nell'amichevole disputata a porte chiuse. Il francese realizza 4 gol in 45 minuti nel test e si conferma in ottima forma. Bale negozia con Tottenham e United la cessione. Reguilon a un passo dagli Spurs.

Sport

"Secondo test"

E' il Barcellona a dominare la prima pagina del quotidiano con Ronald Koeman in apertura. L'allenatore blaugrana infatti approfitterà dell'amichevole contro il Girona per continuare a provare certe cose e capire anche su quali giocatori potrà fare maggior affidamento durante la stagione.

Mundo Deportivo

"Pjanic, impegnato al 100%: "Il Barça è il massimo".

Ancora Barcellona nell'apertura del quotidiano con il bosniaco in prima pagina che si è mostrato felice di far parte del suo nuovo club nella presentazione da blaugrana, vestirà il numero 8. Aggiornamento anche su Vidal: il suo trasferimento all'Inter è pronto a diventare ufficiale.