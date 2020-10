Le aperture spagnole - Il Real non molla mai e rimonta il Borussia. Barça, Bartomeu si dimette

vedi letture

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi mercoledì 28 ottobre 2020:

Marca

"Non mollare mai"

Titolo ad effetto quello nell'apertura del quotidiano che esalta la rimonta del Real Madrid. Questo il primo comandamento a Madrid. All'87' il Borussia Moenchengladbach stava vincendo 2-0 ed aveva messo i Blancos alle corde in Champions League, ma la reazione ha portato quantomeno ad un pari.

As

"Punto di fede"

Anche il quotidiano dedica l'apertura al Real Madrid che pareggia 2-2 in casa del Borussia Moenchengladbach evitando un disastro grazie a due gol arrivati rispettivamente all'87' e al 93' in una partita che però non meritava di perdere.

Sport

"Bartomeu getta la spugna"

Caos totale in casa Barcellona con le dimissioni del presidente che attacca la Generalitat. Il quotidiano dedica l'apertura della prima pagina ai blaugrana. Bartomeu si è dimesso per il rifiuto del governo della Catalogna di rinviare il voto di sfiducia: "Dobbiamo agire in modo responsabile e non mettere a rischio la salute dei soci. La Generalitat non ci ha dato copertura con decisioni incomprensibili e irresponsabili. Non volevamo perpetuare noi stessi al potere e il nostro obbligo era di continuare in una situazione complicata. Negli ultimi mesi si è oltrepassato il limite con insulti e minacce nei miei confronti, della mia famiglia e del consiglio di amministrazione".

Mundo Deportivo

"Dimesso"

Prima pagina dedicata totalmente al Barcellona e alle dimissioni del presidente Bartomeu che, insieme alla sua Giunta, ha lasciato i blaugrana dopo che la Generalitat ha respinto la loro richiesta di rinviare il voto di sfiducia e convocarlo con garanzie.Il club rimarrà nelle mani del consiglio di amministrazione, che convocherà le elezioni entro un massimo di 3 mesi. Il presidente ha riesaminato la sua gestione, ha definito la decisione del governo "irresponsabile" e ha risposto ai suoi critici. Ha annunciato un accordo, che deve essere ratificato in Assemblea, in modo che il Barça sia in un futuro torneo europeo.