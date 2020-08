Le pagelle del Chelsea - Pulisic il migliore dei suoi, Kovacic inguenuo, Zouma sorpreso

Risultato finale: Arsenal-Chelsea 2-1

Caballero 6 - Non sempre preciso nelle uscite ma alla fine rischia pochissimo. Incolpevole sui gol dell’Arsenal.

Azpilicueta 5,5 - Viene sorpreso dalla velocità di Aubemayang e rimedia con un ingenuità trattenendo l’avversario in area per il rigore dell’1-1. Lascia il campo per un problema muscolare (Dal 34’ Christensen 6 - Viene sollecitato molto dagli avversari, gara tutto sommato attenta).

Zouma 5,5 - Non sbaglia un intervento al centro dell’area. Si francobolla a Lacazette ma vanifica tutto abboccando ingenuamente alla finta di Aubameyang in occasione del 2-1 dei Gunners.

Rudiger 6 - Gioca spesso d’anticipo l’ex difensore della Roma. Non tantissimi acuti ma neanche nessun errore (Dal 78’ Hudson-Odoi sv).

James 5,5 - Non si vede mai in fase propositiva, in difesa patisce la rapidità di Maitland-Niles.

Jorginho 6 - Prova la conclusione dalla distanza ma non è fortunato. Partita in cabina di regia precisa per l’italo-brasiliano.

Kovacic 5 - Non inizia male ma col passare dei minuti però cala di tono rischiando qualcosa di troppo in fase di possesso palla. Già ammonito, interviene in maniera scomposta su Xhaka guadagnando la via anticipata degli spogliatoi.

Alonso 5,5 - Bellerin lo costringe a stare molto basso, non è brillante come al solito commettendo alcuni errori.

Mount 6 - Molto vivace fra le linee, inizia sempre l’azione in velocità scambiando con le punte. Impegna Martinez con una conclusione dalla distanza (Dall’80’ Barkley sv).

Giroud 5,5 - L’assist per Pulisic è da vero numero 10 più che da centravanti come lui. Purtroppo per il Chelsea è l’unica luce di una partita caratterizzata da molte ombre (Dal 79’ Abraham sv).

Pulisic 6,5 - Fa il bello e il cattivo tempo fra le maglie della difesa dei Gunners. Porta in vantaggio la sua formazione con un bel tocco morbido in diagonale. Anche lui infortunato lascia il campo ad inizio ripresa (Dal 48’ Pedro 5,5 - Entra a freddo, fa vedere qualche buono spunto ma non basta. Termina anzitempo il match per un brutto infortunio alla spalla).