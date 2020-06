Le pagelle del Leganés - Guerrero sfortunato, Bustinza ultimo a mollare

Risultato finale: Barcellona-Leganés 2-0

Cuellar 6: Fati lo fulmina, è spiazzato sul rigore di Messi: il Barcellona crea poco altro, si aspettava una serata più impegnativa.

Bustinza 6.5: Messi gli sfugge via una volta, lui è furbo a placcarlo e a giocarsi il fallo tattico per evitare la ripartenza blaugrana. Per il resto, se la cava sulla sua fascia di competenza.

Tarin 6: è sfortunato sul tiro di Fati, con il pallone che gli passa tra le gambe nel tentativo di ribattuta. Rimane attento per tutta la partita.

Awaziem 6.5: fin troppo rude, è comunque efficace nel fermare il suo avversario di competenza, Griezmann.

Silva 5.5: gioca dalla parte di Ansu Fati, fa fatica a stargli dietro specialmente quando prende velocità (dal 71’ Rodrigues 6: punizione insidiosa nel finale di partita).

Recio 6: brillante fino a cinque minuti dalla fine, poi finisce la benzina e chiede il cambio stremato (dall’86’ Gil sv)

Perez 6.5: il centrocampista, con una breve parentesi in Italia nel Torino, impressiona per condizione: rognoso in mezzo al campo, preciso nei passaggi.

Ruibal 6: aiuta il suo compagno di reparto nel contenere le avanzate blaugrana e a fare una diga davanti alla propria difesa.

Mesa 6: è bravo nella doppia fase, perché oltre a difendere è sempre pronto a farsi trovare tra le linee nelle pericolose ripartenze della sua squadra (dal 46’ Assale 5.5: una ripresa a bassi ritmi per il subentrato, dal quale ci si sarebbe aspettati qualcosa di più).

Eraso 5.5: ha sui piedi un’incredibile occasione, ma si attarda alla conclusione e si fa rimontare: l’azione prosegue e si ancora pericolosa con Guerrero, Eraso però doveva calciare molto prima (dal 64’ Amadou 6)

Guerrero 6: spreca due palle gol, ma la sfortuna si mette di mezzo: prima perché Lenglet lo ferma sulla linea, poi perché il suo tiro sbatte contro il palo (dal 72’ Carrillo 6: si fa vedere con una conclusione pericolosa dal limite, il pallone finisce fuori di pochissimo).