Ufficiale Spezia, c'è l'annuncio dell'addio di Krollis. Il lettone giocherà in Repubblica Ceca

"Spezia Calcio rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione, alla formazione ceca dell'MFK Vyškov, le prestazioni sportive dell'attaccante, classe 2001, Raimonds Krollis. Al calciatore, i migliori auguri per il prosieguo della stagione".

Con questa nota il club ligure ha annunciato l'addio dell'attaccante classe 2001 che a gennaio era stato a un passo dalla Triestina in Serie C, affare poi sfumato per un problema di tempistica nel deposito del contratto in Lega.

L'attaccante lettone è dunque volato in Repubblica Ceca, come era emerso nei giorni scorsi, dove vestirà la maglia del MFK Vyskov, club che milita in seconda divisione e occupa la prima posizione. Il diritto di riscatto dovrebbe essere fissato in 1,5 milioni con lo Spezia che conserverà anche il 20% su una futura rivendita. Una cifra che permetterà ai liguri di mettere a segno una plusvalenza visto che il giocatore venne acquistato per 1,2 milioni nel gennaio dello scorso anno. La proprietà del club ceco, che detiene anche la capolista di Segunda Divsion spagnola (Il Leganes), non sta badando a spese in questo mercato invernale per conquistare la promozione in massima serie.

Krollis in questa stagione ha collezionato appena 11 presenze fra campionato e Coppa Italia senza gol all'attivo, mentre nella sua avventura in Italia sono 15 le presenze sempre senza gol.