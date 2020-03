Le pagelle del Lipsia - Forsberg, buona la prima. Sabitzer show

Gulacsi 6,5 - Nel primo tempo non deve far molto se non sul tiro di Lo Celso nel finale e nonostante questo si fa trovare pronto. Vive quasi da spettatore la ripresa.

Klostermann 7 - Bravo a contenere gli strappi di Lucas Moura. Capisce quando anticiparlo e quando aspettarlo. L’attaccante di Mourinho non lo salta praticamente mai. Sontuoso nella ripresa quando gli spazi per il Tottenham erano di più.

Upamecano 7 - Gioca d’anticipo e fa ripartire l’azione come al suo solito. Stava per commettere un errore sul pressing di Dele Alli, ma si fa comunque perdonare rimediando subito dopo. Salva anche sulla ribattuta di Gulacsi sul tiro di Lo Celso anticipando Lucas.

Halstenberg 6,5 - Soffre leggermente di più quando le squadre si allungano, ma è fortunato che dal suo lato Aurier non scenda quasi mai. Prestazione comunque ordinata e senza errori.

Mukiele 6,5 - E’ un’autentica spina nel fianco sull’out di destra. Arriva sul fondo tantissime volte mettendo anche palloni invitanti che non trovano solo la deviazione finale.Nella ripresa è costretto a uscire per un colpo al volto. (dal 56’ Adams 6 - Prende il posto di Mukiele e tatticamente non cambia nulla se non fosse che il Lipsia spinge molto meno rispetto al primo tempo visto ormai il vantaggio maturato).

Laimer 6,5 - Meno appariscente di Sabitzer, ma fondamentale anche lui perché quando il Lipsia attacca in massa dà equilibrio e sostegno alla difesa. In un paio di occasioni è decisivo nel fermare gli strappi di Lamela&co.

Sabitzer 8 - Da capitano suona la carica dopo poco segnando il suo terzo e quarto gol in questa Champions League. Prima un diagonale con il destro e poi l’inserimento per il colpo di testa spianano la strada verso i quarti di finale della Champions. (Dall’87’ Forsberg 6,5 - Entra nel finale e al primo pallone segna il 3-0 che cala definitivamente il sipario sulla partita).

Angelino 6,5- Il Lipsia dal suo lato attacca meno, ma quando lo fa si vede. Bravo a sfruttare l’errore di Aurier che gli permette di servire l’assist per il 2-0 di Sabitzer. Da un suo cross nasce anche l'ultimo gol di Forsberg.

Nkunku 5,5 - Del tridente è quello che si vede meno. Non si accende mai nel primo tempo nonostante le occasioni per far bene non manchino. Nagelsmann alla fine è costretto a cambiarlo dopo un’ora. (dal 59’ Haidara 6 - Negli strappi della ripresa del Lipsia è comunque più presente del suo predecessore. Allunga la squadra e salta l’uomo: si guadagna la sufficienza).

Schick 6,5- Che non sia più quello di Roma non è un mistero. Riempie l’area, fa giocare la squadra e manda dentro i centrocampisti. Alla prestazione di oggi è mancata solamente la rete, che sarebbe stata la sua prima in Champions League.

Werner 6,5 - Il dubbio d’inizio partita poteva essere la condizione atletica per un affaticamento alla coscia, ma la prestazione dice altro. Parte a destra, si posta a sinistra e resta sempre imprendibile. Con Schick si trova bene e gli manca solamente il gol che nel primo tempo gli viene anche annullato per fuorigioco.