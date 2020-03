Le pagelle del Real Madrid - Casemiro insuperabile, Valverde è ovunque. Top Vinicius Jr

Risultato finale: Real Madrid-Barcellona 2-0

Courtois 6,5 - Servono anche gli interventi dell'estremo difensore belga per riconquistare la vetta della Liga, due grandi parate nel primo tempo su Arthur e Messi a salvare il risultato.

Carvajal 7 - In sovrapposizione lo trovi sempre sulla corsia di destra, riesce a chiudere bene sulla catena più forte del Barcellona ovvero quella di sinistra con Jordi Alba. Nel secondo tempo è praticamente un attaccante aggiunto.

Varane 6 - Il francese si perde Griezmann nella prima azione ma ringrazia Sergio Ramos, per il resto della sfida riesce a presidiare la sua zona di competenza senza nessuna sbavatura.

Sergio Ramos 6,5 - Quella chiusura dei primi minuti è decisiva, nega la gioia del gol al Barcellona. Dà sicurezza al reparto e non manca qualche intervento su Messi, comanda la retroguardia dei Blancos.

Marcelo 6,5 - Nulla da eccepire in fase di spinta, come sempre riesce a dare una grande mano al giovane connazionale Vinicius Jr. E' decisivo anche in fase difensiva, da spellarsi le mani il suo intervento in scivolata su Messi lanciato a rete.

Valverde 7 - Ormai il Pajarito è una realtà del Real Madrid scalzando l'ex Pallone d'Oro Modric, gioca con la sicurezza del veterano e lotta dall'inizio alla fine tanto da ricevere la standing ovation da parte di tutto il suo pubblico. (Dal 87' Lucas Vazquez sv).

Casemiro 7 - Monumentale davanti alla difesa, se il Real non subisce le azioni personali di Messi è grazie alla copertura del brasiliano. Una serie di grandi letture e interventi che strappano gli applausi del Bernabeu.

Kroos 6,5 - I compagni lo cercano spesso, lui si fa trovare sempre pronto su ogni pallone. Dà il via all'azione che porta al vantaggio di Vinicius Jr, stavolta è sfortunato su qualche conclusione.

Isco 6,5 - Probabilmente maledirà Ter Stegen che gli ha negato una rete da urlo nella partita dell'anno. A destra o sinistra è sempre al centro dell'azione, colpisce anche di testa ma stavolta salva tutto Piqué. (Dal 79' Modric sv).

Benzema 6,5 - Con il gol la sua partita poteva essere perfetta, sbaglia da pochi metri ma quando riceve la sfera non gliela porti via. Fa salire il Real Madrid e in qualche occasione svolge anche il compito di trequartista. (Dal 90' Mariano Diaz 6,5 - Al primo pallone toccato dopo pochi seconda firma il gol del raddoppio alla prima presenza in questa Liga).

Vinicius Jr 7 - Il Clasico porta indelebilmente la sua firma, tra i più attivi nel corso di tutta la partita. Numerose le accelerazioni che mandano in crisi il Barça. Il suo destro, deviato da Piqué, sblocca la sfida.