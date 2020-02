vedi letture

Le pagelle del Real Madrid - Isco non basta, Ramos passa dal gol sfiorato al baratro

Risultato finale

Real Madrid - Manchester City 1-2

60' Isco (R); 78' Jesus (M); 83' rig. De Bruyne (M)

Courtois 6,5 - Molto reattivo sulla gran botta di Gabriel Jesus da due passi, rischia qualcosa di più quando a fine primo tempo esce sommariamente, ma è salvato sulla linea dai compagni. Cade due volte nella ripresa, senza colpe, e dopo aver messo a referto altre parate.

Carvajal 5 - Sembra in sofferenza sin dai primi minuti dell'incontro, e non riesce a compensare le carenze difensive di serata con le scorribande che fa. Una sua scivolata piuttosto scriteriata regala il rigore del sorpasso alla squadra inglese.

Varane 5,5 - Più di una volta serve una sua uscita dai blocchi con i tempi giusti per fermare i contropiedi dei Citizens. Quando però a molti dei suoi compagni si spegne la luce, non riesce ad evitare errori. Come in occasione dell'azione del rosso a Ramos.

Ramos 4 - Dal gol sfiorato dopo un'azione nata su un suo recupero, al baratro. Prima manca il cross di De Bruyne che Jesus trasforma in gol, sostenendo di aver ricevuto fallo. Poi stende il brasiliano lanciato a rete, ed è espulso.

F. Mendy 6 - Non sempre preciso nelle sue frequenti discese, serve comunque un bel cross sulla testa di Benzema, con Ederson costretto al gran riflesso. In generale non manca di farsi vedere in avanti, e nel complesso non sfigura affatto.

Modric 6 - In assenza di Kroos viene richiesto a lui il compito di cucire la manovra dei madrileni. Tocca quindi tanti palloni, ispirando anche corridoi non sempre sfruttati dai compagni. Con un'ammonizione sulla schiena, Zidane lo toglie per l'assalto finale.

(dall'84' Vazquez s.v.)

Casemiro 5 - Per uno divenuto celebre come uomo d'equilibrio e di sostanza, certe leggerezze appaiono come inammissibili. Rischia di mandare in porta gli avversari con un folle colpo di tacco, riuscendo poi nell'impresa di far danni col pallone che costringe Ramos al fallo da rosso.

Valverde 6 - L'uruguayano è una delle pedine preferite da Zidane in tempi recenti, e vedendolo in azione si capisce il perché. Motorino inesauribile, non ha paura di mettere piedi o testa in situazioni pericolose. Alla fine è quantomeno sufficiente.

Isco 7 - Stando alle indicazioni lo si dovrebbe trovare sulla fascia destra, e da lì parte, ma la realtà è che lo si ritrova più o meno ovunque. Dopo un'ora dimenticabile, sblocca la partita in diagonale con enorme freddezza.

(dall'84' Jovic s.v.)

Benzema 5,5 - Per la prima mezz'ora arrivano tutti prima di lui, poi ha una mezza chance su un cross di Mendy da sinistra e costringe Ederson alla gran risposta. Nella restante ora di partita segue il copione dell'inizio.

Vinicius Junior 6,5 - Spesso cercato dai compagni, il brasiliano nel primo tempo non si accende mai realmente. Perde l'equilibrio quando Ederson salva su Benzema, ma nella ripresa ha modo di rifarsi, e serve l'assist comodo comodo per il vantaggio di Isco.

(dal 75' Bale 5,5 - Entra giusto in tempo per "gustarsi" il comeback della squadra inglese. Non che abbia responsabilità particolari, ma in azione non lo si vede davvero mai).