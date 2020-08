Le pagelle del Siviglia - Ocampos, l'uomo della stagione. Rigenerato Suso, Banega al top

Risultato finale: Wolverhampton-Siviglia 0-1

Bounou 7 - Questa semifinale porta anche e soprattutto la sua firma, il Siviglia poteva andare sotto nel punteggio già dopo dodici minuti ma ipnotizza dal dischetto Raul Jimenez. Quello rimane il suo unico intervento della sfida.

Jesus Navas 6,5 - Nonostante l'età, il capitano del Siviglia non fa mancare il suo grande apporto lungo la corsia di destra. Una spina nel fianco per la retroguardia del Wolverhampton.

Diego Carlos 5 - Nella valutazione della sua gara pesa l'errore iniziale, nel tentativo di frenare Adama Traoré commette un fallo evitabile che vale il penalty poi fallito da Jimenez. Per il resto non ha grossi patemi d'animo ma il suo intervento poteva costare carissimo.

Koundé 6 - Il Wolverhampton, tranne i primi minuti, non si rende mai realmente pericoloso dalle parti dei centrali del Siviglia. Soffre poco, quando c'è da lottare con Raul Jimenez quasi sempre ne esce vincitore.

Reguilon 6,5 - Le innumerevoli voci di mercato sul suo conto in questo periodo sicuramente non lo distraggono, tanta corsa e generosità lungo la corsia mancina. Un incubo per Doherty.

Jordan 6 - Certamente uno dei più attivi della sfida, lotta su ogni pallone in mezzo al campo al fianco di Fernando. Peccato per lui che non riesca a capitalizzare qualche inserimento abbastanza importante. (Dal 85' Vazquez sv).

Fernando 6 - Ha il ruolo di frangiflutti davanti alla retroguardia spagnola, il mediano del Siviglia non si vede tanto ma lavora più degli altri. Si piazza davanti a Ruben Neves e limita il portoghese.

Banega 7 - Il gioco del Siviglia passa esclusivamente dal destro del tanguito, regala sprazzi di grande calcio per tutto il corso della sfida. Gioca a due tocchi, sfiora il gol e fornisce l'assist vincente per Ocampos.

Suso 6,5 - Un altro Suso rispetto a quello quasi intristito degli ultimi tempi al Milan, si propone sempre sulla trequarti e prova più volta la solita conclusione rientrando sul mancino. (Dal 90' Munir sv).

En-Nesyri 6 - Nulla da dire sul piano delle generosità, l'attaccante marocchino prova a rendersi pericoloso dalle parti di Rui Patricio. Ingaggia un buon duello con Coady, sfiora due volte la segnatura. (Dal 85' De Jong sv).

Ocampos 7 - L'uomo della stagione. Il capocannoniere del Siviglia sigla il suo primo gol in Europa League, il più importante quando incombeva l'ombra dei supplementari. Ci mette la testa, un colpo da attaccante di razza che regala la semifinale agli spagnoli.