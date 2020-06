Le pagelle dell'Athletic Bilbao - Sancet e Simon i migliori, male i subentrati

vedi letture

Risultato finale: Barcellona-Athletic Bilbao 1-0

Simon 6.5 - Un paio di super parate. Non può nulla sul destro di Rakitic.

De Marcos 6 - Dalla sua parte c'è il fantasma di Griezmann e lui se la cava bene senza sofferenze.

Nunez 6 - Contiene bene Suarez e se la cava anche con Messi, che limita per quanto possibile.

Yeray 6 - Sfiora il gol nel primo tempo con un bel colpo di testa. Buona prova anche in difesa.

Balenziaga 6.5 - Spinge e difende. Dai suoi cross arrivano sempre pericoli.

Unai Lopez 6 - Corsa e recupero palla in mezzo al campo. Partita di sostanza. (dall'58' D. Garcia 5.5 - Entra un po' scarico e nel miglior momento degli avversari).

Vesga 6 - Lavoro sporco ma efficace. Non ruba l'occhio ma è sempre al posto giusto.

Lekue 6 - Si muove e crea, gli manca l'ultimo passaggio e qualche dribbling importante. (dal 70' Capa s.v.)

Sancet 6.5 - Scherma il portatore di palla del Barcellona in fase difensiva e recupera tanti palloni. Buona partita anche in fase offensiva. E' un 2000 interessante. (dal 78' Raul Garcia 6 - Entra con cattiveria, da leader nato. Per un soffio non arriva alla deviazione che varrebbe l'1-1).

Cordoba 6 - Partita tutto cuore. Non è incisivo davanti ma dà una grossa mano a gestire la pressione catalana. (dal 58' Muniain 5 - Spreca un ottimo contropiede. Non un bell'impatto sul match).

I. Williams 6 - Finché ha benzina è pericoloso con la sua velocità. Un paio di occasioni ma non inquadra la porta. (dal 70' Villalibre 5.5 - Non incide nei 20 minuti in cui scende in campo).