vedi letture

Le pagelle dell'Everton - Richarlison il migliore, male Sigurdsson

Risultato finale: Arsenal-Everton 3-2

Pickford 6 - Praticamente incolpevole nelle circostanze dei gol subiti.

Sidibe 6.5 - Prestazione positiva, nonostante i clienti scomodi sul suo versante. Trova tempo e spazio per appoggiare la manovra con suggerimenti precisi.

Mina 6 - Pomeriggio per nulla facile per lui e il suo compagno di reparto. Non sempre è efficace in chiusura, ma mette lo zampino nell’occasione del 2-2.

Holgate 6 - Gara di sacrificio contro uno degli attacchi migliori del torneo. Aubameyang è in stato di grazia ed è difficile da arginare in giornate come questa.

Baines 6 - Si conferma risorsa importante per lo sviluppo del gioco della sua squadra. Porta a casa la sufficienza in una partita non facile.

Delph 6.5 - Sfodera dosi importanti di carattere per trascinare i suoi verso un risultato importante che sfuma senza ridimensionare la prova di squadra. Contributo importante in entrambe le fasi di gioco. Dall’82’ Kean SV.

Schneiderlin 5.5 - Talvolta si perde nei ritmi piuttosto alti di un match che non concede riposo. Dal 59’ Gomes - Tradisce le aspettative di tecnico e ambiente. Non dà la sterzata sperata al match.

Richarlison 7 - Spina nel fianco costante per l’Arsenal. Non si arrende fino al triplice fischio e merita gli applausi dell’intero settore ospiti.

Sigurdsson 5 - Poco presente tra le linee difensive avversarie. Finisce nella morsa e toglie un riferimento importante al resto della squadra.

Iwobi 6 - Un paio di fiammate a ricordare a tutti che le sue doti atletiche sono superiori alla media. Gli manca un pizzico di lucidità sotto porta. Dal 60’ Bernard - Entra col piglio giusto, ma non basta.

Calvert-Lewin 6.5 - In pochi secondi riesce subito a portare avanti la sua squadra. Si abbassa il voto nella ripresa, più per l’errore clamoroso sotto porta che per la rimonta subita dai suoi.