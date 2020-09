Le pagelle della Francia - Martial e Griezmann i migliori, esordio di carattere per Camavinga

Risultato finale

Francia - Croazia 4-2

Lloris 6 - La leggera deviazione di un compagno lo mette fuori gioco sulla bordata di Lovren. Un po' incerto sul diagonale di Brekalo, forse non si aspettava il tiro col piede debole. Ma nulla che gli impedisca la sufficienza.

Upamecano 6,5 - Tanto incerto quando deve impostare, visto che perde più di un pallone in zone pericolose, altrettanto dirompente quando deve sfruttare il suo fisico. Come nello stacco su corner che indirizza di nuovo la partita verso i suoi.

Lenglet 5,5 - Deve guidare il suo reparto da posizione centrale, a volte però è in ritardo: non a caso è il primo ammonito dei suoi. Alterna belle giocate in impostazione, con un paio di lanci al bacio, a qualche incertezza dietro.

Lucas Hernandez 5,5 - Mandato troppo facilmente al bar da Lovren, non Messi o Maradona, e la Croazia va in vantaggio. Nel complesso la sua prestazione non può essere sufficiente, anche se limita i disastri.

Sissoko 6,5 - La sua caparbietà regala la situazione in cui la Francia va sul 2-1, aprendo il varco a destra. In generale il suo dinamismo, ed in generale il suo motore, è risorsa inesauribile cui Deschamps fa affidamento.

Kante 5,5 - Il mediano del Chelsea non sembra nella sua miglior versione: lotta sì come da sua consuetudine, ma cuce poco il gioco. Deschamps lo toglie e regala la scena ad un suo baby compagno.

(dal 63' Camavinga 6,5 - Non sembra tradire grande emozione nonostante per lui sia il debutto con la Nazionale francese. Personalità nella manovra e anche un tentativo verso la porta: benvenuto tra i grandi).

Nzonzi 6 - L'ex Roma prova a dare equilibrio, ma nel primo tempo né lui né Kante riescono ad organizzare trame interessanti. Meglio quando difendere, in generale la sua prova cresce nella ripresa.

Mendy 5,5 - Non spinge con la costanza che ci si aspetterebbe sulla corsia mancina, e per di più è in evidente ritardo sul gol di Brekalo, che lo costringe ad una figura non brillante. Insomma, non è sufficiente.

Griezmann 7 - Non sembra in palla nei primi minuti, ma è solamente un'impressione. Errata, visto che c'è il suo nome sul tabellino per il gol dell'1-1, poi fornisce l'assist dalla bandierina per il tris di Upamecano. Dalla mezz'ora in avanti, illumina a ogni pallone.

(dal 78' Fekir s.v.)

Ben Yedder 6,5 - Pallone al contagiri per Martial, che può battere a rete per la rimonta francese del primo tempo, in cui non stava mal figurando, visto che ha partecipato anche al pari iniziale. Fuori dopo poco più di un'ora.

(dal 63' Giroud 6,5 - Utile come sempre nel far valere i suoi centimetri, si prende anche la responsabilità di tirare il rigore che Griezmann lascia volentieri. Lo trasforma, e chiude di fatto il match)

Martial 7 - Quando si accende lui, lo fa anche l'attacco della Francia. Non a caso avvia e rifinisce, alla grandissima per l'1-1, sbattendo poi sul palo ma andando comunque a segno per il 2-1 grazie a Livakovic. Potrebbe segnare davvero poco dopo, ma non è freddo: va bene così.