Le pagelle di Lokomotiv Mosca-Bayern Monaco - Bene Kimmich e Pavard, brilla Miranchuk

vedi letture

Risultato finale: Lokomotiv Mosca-Bayern Monaco 1-2

LOKOMOTIV MOSCA

Guillherme 6 - Beffato in entrambe le circostanze, per il resto nessun errore degno di nota.

Zhivoglyadov 6,5 - Gioca una partita gagliarda, attento in difesa, si propone appena può in attacco.

Corluka 5,5 - Non convince, si fa anche male, via dopo un tempo. (dal 46' Rajkovic 6,5 - Buona prova per l'ex Palermo, attento nei suo interventi.)

Cerqueira 6 - Prova sufficiente, tiene a bada Lewandowski, non sempre ci riesce.

Rybus 6 - Ci prova sulla fascia, alternando cose buone ad altre meno.

Ignatiev 6 - Quantità e qualità a centrocampo. Fronteggia con vigore i calciatori avversari, ma non basta. (dal 76' Zhemaletdinov s.v.- )

Kulikov 5,5 - Tante palle perse a centrocampo, molto confusione in fase d'attacco. (dall'89' Lisakovich s.v - Nullo il suo apporto alla gara.)

Krychowiak 6 - Sufficiente la sua prova, ci prova, ma senza esito.

Miranchuk 6.5 - Più di un grattacapo alla difesa avversaria, corsa e cross dalla sinistra, trova anche il gol dell'illusorio pari.

Smolov 6 - Lodevole per l'impegno e nulla di più. (dal 76' Rybchinskiy s.v.- )

Ze Luis 6 - Tiene botta alla difesa del Bayern, cala alla distanza.

BAYERN MONACO

Neuer 6,5 - Risponde presente alla sollecitazioni avversarie, buona prova tra i pali.

Pavard 6,5 - Un assist, tanta spinta, ormai è una certezza dei bavaresi.

Sule 6.5 - Fa a sportellate con l'attacco avversario, prova più che sufficiente in mezzo. Una delle migliori gare della stagione.

Alaba 5.5 - Meno continuo rispetto al compagno, può e deve far meglio.

Hernandez 6 - Da rivedere in difesa, spinge appena può in attacco.

Kimmich 6,5 - Prova volenterosa in mezzo al campo, poi la gemma nel finale che dà i tre punti ai compagni.

Goretzka 6,5 - Solito lavoro in entrambe le fasi, appena può si inserisce in avanti. Suo il gol dello 0-1. Poi via dopo un tempo. (dal 46' Martinez 6 - In mezzo senza infamia e senza lode.)

Muller 5,5 - Non è una gara scintillante, più ombre che luci. Via dopo un tempo. (dall'87' Lucas s.v. - )

Tolisso 6 - Diligente sulla trequarti, appena può si lancia e mette cross interessanti.

Coman 6,5 - Prende un palo, si dà un gran da fare, stanco esce dopo quasi 70' di gioco. (dal 69' Douglas Costa 6 - )

Lewandowski 6 - Il polacco in versione normale: sbaglia un gol, si procura un quasi rigore, per il resto per una volta non deve risolvere lui la situazione.