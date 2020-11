Le pagelle di Olympiacos-Manchester City - Bene Foden e Gabriel Jesus

Risultato finale: Olympiacos-Manchester City 0-1

OLYMPIACOS

José Sa 7 - Beffato solo da Foden, per il resto tiene a galla i suoi fino alla fine.

Drager 5,5 - Convince poco in fase di spinta, da rivedere in difesa. (dal 66' Vrousai 6 - Ci prova, ma non lascia il segno.

Ba 5,5 - Non sempre è lucido nei momenti chiave, ma la sua prova non è da buttare.

Semedo 6 - Arroccato in difesa, fa quello che puo. Lodevole per impegno.

Cissé 6 - Discreta gara in mezzo alla difesa. Tiene a bada Gabriel Jesus.

Rafinha 5,5 - Pochi spunti, in difesa non si fa beffare, ma potrebbe far meglio.

Masouras 5 - Tante palle perse a centrocampo, molto confusione in fase d'attacco. (dal 78' Soudani s.v.- )

M'Vila 6 - Appena sufficiente la sua prova, ci prova, ma senza esito.

Camara 6 - Più di un grattacapo alla difesa avversaria, ma alla fine prendono le contromisure e viene disinnescato.

Pepé 5 - Tanti errori, poche idee concrete. (dal 71' Bouchalakis s.v.- )

Fortounis 5,5 - Ci prova, conclude nel finale, ma non è fortunato.

MANCHESTER CITY

Ederson s.v. - Praticamente inoperoso per 90'.

Cancelo 6 - Tiene botta agli avversari, qualche scricchiolo, ma prova sufficiente.

Stones 6,5 - Fa a sportellate con l'attacco avversario, prova più che sufficiente in mezzo. Una delle migliori gare della stagione.

Dias 6,5 - Buona prova in mezzo, si integra bene con il compagno di squadra.

Mendy 5.5 - Da rivedere in difesa, spinge appena può in attacco. (dal 78' Zinchenko s.v. )

Gundogan 6 - Prova volenterosa in mezzo al campo, cuce buone trame di gioco e recupera palloni. (dall'87' Doyle s.v. - )

Rodri 6 - Solito lavoro in entrambe le fasi, appena può si inserisce in avanti. (dal 78' Fernandinho s.v.- )

Foden 7 - Buona gara impreziosita dal gol. Prosegue il suo percorso di crescita. (dall'87' Lucas s.v. - )

Sterling 6 - Diligente sulla fascia, appena può si lancia e mette cross interessanti.

Bernardo Silva 6 - Prova più convincente rispetto a quella di sabato scorso.

Gabriel Jesus 6,5 - Ci mette lo zampino nel gol di Foden. (dal 78' Aguero 6 - Fa il suo dovere, fa salire la squadra, tiene alta l'attenzione dei difensori avversari).